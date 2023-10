Gladson lamenta morte de ex-secretário: “Acre perdeu um dos nomes mais expressivos da educação”

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), emitiu uma nota oficial na tarde deste domingo (15) lamentando a morte do professor e ex-secretário de Educação, Marco Antônio Brandão, 58 anos. O ex-gestor estava internado há mais de uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana com problemas pulmonares, em Rio Branco (AC).

O ex-secretário era licenciado em Letras Português-Inglês pela Universidade Federal do Acre (1990) e mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1997).

Em nota, Cameli afirmou que “O Acre perdeu hoje, exatamente no dia dos mestres, um dos nomes mais expressivos da área, o professor Marco Antônio Brandão Lopes”.

“Professor assistente da Ufac, ex-secretário de Educação e ex-presidente do Instituto Dom Moacyr, atual IEPTEC, Marcos Antônio Brandão Lopes deixa um legado de amor e profunda dedicação ao ensino no Acre.Externo aos seus familiares e amigos, em nome do governo do Acre, meus mais profundos sentimentos de pesar, rogando a Deus que o receba em sua morada”, afirmou.