Gladson lança editais de cultura da Lei Paulo Gustavo: “Maior investimento da história”

O governador Gladson Cameli lançou, nesta segunda-feira (9), os editais da Lei Paulo Gustavo, que somam mais de R$ 22 milhões para execução de projetos.

Gladson afirmou que esta é uma oportunidade de receber o maior número de recursos, mostrar e agradecer o trabalho do presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara.

“A cultura é a prova do compromisso que o governo federal está tendo aqui com o nosso estado e com o Brasil. Esse é o maior investimento que o Acre ja recebeu e mostra também o compromisso da gestão”, disse.

VEJA MAIS: Acre lança editais da Lei Paulo Gustavo na segunda; investimento supera R$ 22 milhões

“Um valor nunca antes visto na história para um momento em que estamos vivenciando, de corte de gastos por uma área que muitos não valorizam, mas eu valorizo e isso mostra competência da equipe da Fundação Elias Mansour e que a gente possa ter a oportunidade de gerar emprego”, finalizou.

O governador Gladson Cameli lançou os editais ao lado da vice-governadora Mailza Assis, do presidente da FEM, Minoru Kinpara, do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, da reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, do secretário de Governo, Alysson Bestene e outras autoridades.