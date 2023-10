Governo apresenta plano de ação para empregar pessoas LGBTQIAPN+

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), apresenta o Plano de Ação para Empregabilidade LGBTQIA+, nesta sexta-feira (6), às 9h, no auditório do Ministério Público Federal do Acre, em Rio Branco. O documento visa garantir a empregabilidade de homens e mulheres transgêneros e será entregue durante audiência pública realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público Federal e Ministério Público Federal do Acre.

A audiência faz parte da 16º Semana Acreana da Diversidade, promovida na capital acreana pela Associação de Homossexuais do Acre (Ahac), membro da Aliança Nacional LGBTQI. Este ano, o tema escolhido foi “Somos iguais?” e tem como objetivo a conscientização para o combate à discriminação, a orientação de pessoas LGBTIQ+ em situação de vulnerabilidade, com intuito de incluí-las e o fomento à permanência e ascensão no mercado de trabalho.

A programação vai até domingo (8), encerrando-se com a 16ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+, sigla que abrange pessoas lésbicas, gays, bi, trans, queer/questionando, intersexo, assexuais/arromânticas/agênero, pan/poli, não-binárias e mais.

Programação completa da 16ª Semana Acreana da Diversidade

Terça-feira (3)

9h: Apresentação do Plano Estadual de Promoção dos Direitos Humanos da população LGBTQIAP+, no auditório do Ministério Público do Acre, em Rio Branco

19h30: Apresentação do stand up comedy da artista Suzy Brasil, no Cine Teatro Recreio, na Gameleira, em Rio Branco. Censura: 18 anos

Quarta-feira (4) e quinta-feira (5)

18h30 às 21h: Oficina “Os primeiros contatos e a diversidade”, no Teatro de Arena – Sesc Centro, ministrada pelo professor de Artes Cênicas Billy Fontenelle. A inscrição é gratuita e a oficina não tem fins lucrativos. O intuito é abordar temas como: inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ no teatro; uma ideia (política) do teatro; análise e leitura de texto teatral; improvisação para o teatro e processo criativo; o corpo em cena e a arte para todes; arte x armário, uma liberdade.

Sexta-feira (6)

9h: Audiência pública Empregabilidade LGBTQIA+. O evento será realizado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), no auditório do MPF, que fica na Alameda Ministro Miguel Ferrante, 340, em Rio Branco. O objetivo é discutir a capacitação de pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade, bem como incluí-las no mercado de trabalho com a finalidade de ampliar a sua inclusão, permanência e ascensão no mercado de trabalho.

Sábado (7)

A partir das 8h: Evento “Vigilância em saúde e suas interseccionalidades: gênero, identidades, sexualidade e raça/cor”, com a assessora de Políticas de Inclusão, Diversidade e Equidade em Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Alícia Krüger; o coordenador da Atenção à População Negra do Ministério da Saúde, Marcos Moreira; e o médico responsável técnico pelo Ambulatório Especializado para Pessoas Transexuais e Travestis no Acre, Radson Araújo

22h: Festa da Diversidade, no Recanto Food & Beer

Domingo (8)

15h: 16ª Parada do Orgulho LGBT+, com concentração na praça Skate Parque, no Parque da Maternidade

19h: show de encerramento, com apresentação da cantora Sandra Melo e Banda na Concha Acústica