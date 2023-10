Governo convoca aprovados do processo seletivo da Educação para assinatura de contrato; veja lista

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), tornou público a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta terça-feira (10).

Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer até o dia 20 de outubro de 2023, das 7h30 às 13h30 nos endereços disponíveis para cada município. Em Rio Branco, é na Rua Rio Grande do Sul, 1907, bairro Volta Seca, no Departamento de Pessoas da SEE.

Os candidatos deverão apresentar uma série de documentações, entre elas 1 foto 3×4 recente, carteira de identidade, CPF, título eleitoral, PIS ou PASEP e outros documentos.

Os candidatos podem obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado junto à SEE no telefone (68) 3213-2331 e também na SEAD, por meio do endereço eletrônico: [email protected].

Veja lista: