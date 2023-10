Governo divulga programação do Mês do Servidor com corrida e palestra de Oscar Schmidt

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) anuncia a programação do Mês do Servidor (outubro), que contará com a esperada Corrida do Servidor Edição 2023, e uma participação especial de um dos maiores jogadores de basquete do Brasil, Oscar Schmidt. As inscrições para a corrida em Cruzeiro do Sul já estão abertas.

O evento é uma realização do governo do Acre e da Sead, que prepararam uma programação repleta de entretenimento e ações para melhorar a vida do servidor. Em Cruzeiro do Sul, a Corrida do Servidor acontecerá no dia 22 de outubro, domingo, na Arena Juruá, às 6h. Já em Rio Branco, a corrida acontecerá no dia 29 de outubro, no Palácio Rio Branco, às 6h.

Além disso, Oscar Schmidt fará uma palestra nos dias 23 e 24 de outubro, respectivamente, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, e no Teatro Universitário da Ufac, em Rio Branco, às 19h. Os dias 25 e 26 serão reservados para o RH Itinerante, no auditório da Biblioteca Pública, das 8h às 12h e das 13h às 17h. E no dia 27 de outubro, às 16h, haverá a Caminhada Rosa, na Concha Acústica, em alusão à luta contra o câncer de mama, e muito mais.

Não perca essa oportunidade de participar de um evento tão importante para os servidores públicos do Acre. Venha correr, se divertir e aprender um pouco mais sobre a importância do servidor público para o nosso estado.

Confira a programação completa do Mês do Servidor:

Cruzeiro do Sul:

20/10 – Sexta-feira – Meninos do Sótão – Teatro dos Náuas. Horário: 19h;

22/10 – Domingo – Corrida do Servidor – Arena Juruá. Horário: 6h;

23/10 – Segunda-feira – Palestra: Oscar Schmidt – Teatro dos Náuas. Horário: 19h.

Rio Branco:

10/10 – Terça-feira – Certificação de Pós-graduação, assinatura de Carta de Intenção para criação do Mestrado de Administração, e anúncio de implantação do Centro de Atenção ao Servidor/Junta Médica – Teatro Universitário da Ufac. Horário: 9h;

11/10 – Quarta-feira – Exposição Cores e Contrastes – Hall do Palácio das Secretarias. Horário: 9h;

23/10 – Segunda-feira – Inauguração da Academia de Musculação do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps) – Cieps. Horário: 10h;

24/10 – Terça-feira – Palestra: Oscar Schmidt – Teatro Universitário da Ufac. Horário: 19h;

25/10 – Quarta-feira – RH Itinerante – Auditório da Biblioteca Pública. Horário: 8h às 12h e 13h30 às 17h;

26/10 – Quinta-feira – RH Itinerante – Auditório da Biblioteca Pública. Horário: 8h às 12h e 13h30 às 17h;

27/10 – Sexta-feira – Caminhada Rosa – Concha Acústica. Horário: 16h;

27/10 – Sexta-feira – Programação Cultura & Economia Solidária – Concha Acústica. Horário: 17h;

28/10 – Sábado – Corrida do Servidor – Palácio Rio Branco. Horário: 6h.