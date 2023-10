Governo do Acre antecipa pagamento do salário de outubro; veja calendário

O governo do Acre anunciou, nesta sexta-feira (20), a antecipação do salário dos aposentados do Estado para a próxima quarta-feira (26), e no Dia do Servidor, quinta-feira (28), estará na conta o pagamento para todos os trabalhadores ativos do funcionalismo público. Os servidores de outros bancos receberão no dia 30 de outubro.

“Nesta data tão especial para aqueles que se dedicam diariamente ao serviço público, esta é uma forma singela de homenagear e agradecer a dedicação, trabalho e o cuidado com a nossa população. Busco sempre honrar com este compromisso com os servidores públicos”, disse o governador Gladson Cameli.

A folha de outubro garante os salários dos mais de 56,7 mil servidores ativos e inativos em dia, totalizando R$ 363 milhões. Para mais informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login.