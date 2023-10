Governo inicia entrega das moradias provisórias para as famílias na ocupação Marielle Franco

O governo do Acre, por meio da Casa Civil, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), começou nesta segunda-feira 9, a entrega das moradias provisórias na ocupação Marielle Franco, localizada no Bairro Defesa Civil, em Rio Branco, às pessoas que foram removidas na reintegração de posse no Irineu Serra, e estavam acampadas na entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A entrega das moradias faz parte do acordo firmado pelo governador Gladson Cameli com as famílias expropriadas, que tiveram assistência social, além de garantia de imóvel próprio após a construção de conjuntos habitacionais, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, no lugar da ocupação.

O titular da Secretaria de Estado de Governo, Alysson Bestene, juntamente com seu secretário adjunto, Luiz Calixto, e a chefe do Departamento de Habitação da SEASDH, Nágila Rocha, estiveram presentes para organizar a entrega das casas.

A chefe do Departamento de Habitação da SEASDH, Nágila Rocha, destacou o papel da secretaria em coordenar e distribuir da melhor maneira possível as habitações provisórias: “Hoje a Assistência Social está acompanhando a entrega das unidades habitacionais, conferindo o perfil socioeconômico de cada família, avaliando as prioridades para que essas famílias possam estar indo para as casas”.

Jemilys Oliveira da Silva afirmou que está muito feliz com a habitação provisória, pois sabe que esse é o primeiro passo para o tão aguardado conjunto habitacional que será construído no lugar. “Eu estou muito feliz. Deu certo, em nome de Jesus, e ainda vem com a garantia de quem vai ganhar uma casa melhor do que essa, pois essa aqui é provisória”, comemora.