Governo Lula autoriza R$ 216 milhões para o Acre em novo orçamento do Luz Para Todos

O Ministério de Minas e Energia (MME) oficializou o orçamento geral do Programa Luz Para Todos para 2024, em uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), na última terça-feira (10). Ao todo, serão R$ 2,49 bilhões. O governo federal pretende levar energia elétrica a 78.752 residências.

O programa foi relançado em agosto deste ano em um evento realizado em Parintins, no Amazonas. A meta do Ministério é alcançar 500 mil famílias em até 2026. O foco do novo programa são as regiões mais isoladas do Norte do País e da Amazônia Brasileira.

Na edição de 2024, o orçamento contemplará investimentos em 10 estados brasileiros, são eles: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Roraima, Rondônia e Tocantins.

Dentre esses, o Pará deve concentrar a maior parte dos investimentos. Só no estado que receberá a cúpula da COP 2025, os valores ultrapassam R$ 1,26 bilhão, que deverá ser aplicado com o objetivo de levar energia elétrica a 37.356 unidades.

Acre tem orçamento milionário

Os investimentos aprovados pelo governo federal colocam o Acre como o terceiro melhor orçamento entre os 10 estados beneficiados. Ao todo serão R$ 216 milhões previstos com a construção de 5.700 unidades como meta.

Veja a lista completa de investimentos: