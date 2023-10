Grandes Lutas marcam mais uma edição Acre Open no Álvaro Dantas

Grandes lutas nesse sábado, 28, neste domingo, 29, no ginásio Álvaro Dantas, marcaram a disputa de mais uma edição do Acre Open de Jiu-Jitsu. A competição reuniu os melhores lutadores acreanos e atletas de Rondônia.

“Conseguimos entregar um evento dentro do programado. A evolução técnica dos atletas foi um dos pontos mais importantes do evento”, disse o coordenador do Acre Open, Moura Júnior.

O Acre ganha

Para o presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Acre (FJJEAC), Leonardo Calid, o Estado ganha com eventos deste nível.

“Temos grandes atletas e as lutas do Acre Open serviram para provar isso. Estamos no começo e não podemos desprezar isso. Os nossos técnicos são qualificados e não tenho dúvida da nossa evolução no esporte”, avaliou Leonardo Calid.

Boa estrutura

O Acre Open não foi destaque somente pelas grandes lutas. A estrutura montada pela organização para o evento com socorristas e área para recuperação dos atletas também foi destaque.