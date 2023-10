Grazi Massafera e Cauã Reymond deixaram seus seguidores do Instagram bem curiosos nesta quarta-feira (4) ao compartilharem fotos curtindo a natureza, no meio da mata e na cachoeira. Apesar de não terem postado nenhuma foto juntos, ambos fizeram vídeos de seus pés enquanto caminhavam na mata e foram essas imagens que deixaram os fãs em alerta sobre a possibilidade de estarem juntos, no mesmo local.