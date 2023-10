Grêmio cria divisão de esports e estuda entrada no CS2 e VALORANT

Mais um grande clube brasileiro estará presente nos esportes eletrônicos. O Grêmio anunciou na última terça-feira (10) a criação da divisão de esports do Tricolor Gaúcho. O clube do Rio Grande do Sul estuda entrada no CS2 e VALORANT e confirmou que terá uma equipe no FIFA.

No comunicado enviado à imprensa, o Grêmio disse que “planeja expandir sua atuação para outras modalidades futuramente, como Counter-Strike 2 e VALORANT”, além de LoL, Free Fire e Rainbow Six. A intenção do clube é entrar com o espírito tricolor nos servidores.

Toda a paixão da arquibancada, que alenta no estádio, também vai alentar no game! Pela primeira vez teremos uma equipe de Esports. Vão ser novas histórias, novas disputas, mas sempre do lado da gremistada.

O futuro e o presente do Grêmio estão traçados. Além da expansão pretendida para o futuro, no anúncio, o clube confirmou sua equipe de FIFA em parceria com a SPQR Team. A organização terá a licença dos direitos do Tricolor para a modalidade. Zezinho, Felipe e Lucas Miguelles foram os escolhidos para representar o Grêmio no futebol virtual.

O contrato entre Grêmio e SPQR Team tem duração de cinco temporadas, com renovação automática após metas pré-estabelecidas por mais cinco anos. O Tricolor terá parceiros e patrocinadores exclusivos para o esport para não depender financeiramente do Departamento de Futebol do clube gaúcho.