Há 3 anos, Barraca da Rapariga é sucesso com drink de abacaxi em Tarauacá

Há três anos, o Festival do Abacaxi recebeu um grande destaque com a presença da Barraca da Rapariga, que rapidamente se tornou a sensação do evento. Comandada pela empresária Priscila Sancho e suas ajudantes, Idaine e Claudia Rodrigues, essa equipe dinâmica conquistou o coração e o paladar dos visitantes com sua especialidade: o incrivelmente disputado drink de abacaxi.

A cada ano, a Barraca da Rapariga inova e surpreende os amantes dessa fruta tropical, e o evento de 3 anos não foi exceção. A influenciadora Rebeca Aguiar fez questão de marcar presença na barraca e aproveitar a oportunidade para bater um papo com o trio por trás desse sucesso gastronômico.

Em meio a risos e histórias compartilhadas, Rebeca Aguiar brindou com o icônico drink da Barraca da Rapariga, mergulhando nas notas frescas e tropicais do abacaxi, enquanto conversava com Priscila, Idaine e Claudia sobre o segredo por trás dessa receita que cativou o público do festival. A combinação perfeita de sabores, a dedicação da equipe e a paixão pela fruta foram os ingredientes fundamentais para o sucesso da barraca ao longo dos anos.

Veja o vídeo: