Hamas ameaça matar um refém para cada ataque de Israel em Gaza

Em meio ao terceiro dia de conflito entre Hamas e Israel, o grupo extremista afirmou que cada ataque israelense na Faixa de Gaza, sem aviso prévio, será respondido com o assassinato de um refém. O anúncio foi realizado pelo porta-voz do Hamas, Abu Obeida, em comunicado divulgado no Telegram nesta segunda-feira (9/10).

A ameaça acontece horas após Israel anunciar um “cerco completo” na Faixa de Gaza, com o envio de 100 mil soldados para regiões próximas. A cidade é alvo de intensos bombardeios desde a incursão do Hamas em território israelense, no último sábado (7/10).

“Qualquer ataque a civis inocentes, sem aviso prévio, será enfrentado com pesar pela execução de um dos cativos sob nossa custódia, e seremos forçados a transmitir esta execução”, disse.

Até o momento, o conflito já deixou mais de 1,3 mil pessoas mortas: 800 israelenses e 560 palestinos.

Tentativas de negociação entre Israel e Hamas

Após o início da guerra entre Israel e Hamas, o grupo palestino afirma ter feito mais de 100 israelenses como reféns, incluindo oficiais do Exército.

Nesta segunda-feira (9/10), o governo do Catar confirmou sua participação nas negociações entre o grupo extremista e o governo de Benjamin Netanyahu, para uma possível troca de reféns por prisioneiros palestinos.

Fontes ligadas à agência Reuters informaram que o Hamas pede a libertação de 36 mulheres e crianças detidas em Israel, em troca dos reféns israelenses. Apesar dos esforços, ainda não há sinal de avanço nas negociações.