Homem ateia fogo à casa da ex e mata seis gatos carbonizados

Um homem teria ateado fogo na casa da ex-companheira, matando seis gatos dela carbonizados em Canelinha, Grande Florianópolis. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (17), no bairro Moura.

A mulher, de 42 anos, não estava em casa no momento do crime. Ela contou à polícia que o ex ateou fogo na casa dela por não aceitar o fim do relacionamento.

A porta do imóvel estava aberta, e teria sido arrombada. Os dois quartos estavam totalmente queimados, assim como os itens que estavam nos cômodos.

A vítima afirmou à PM que o suspeito colocou os seis gatos dela em um dos quartos e em seguida ateou fogo para matar os animais, que não resistiram.

O homem não foi encontrado pelos policiais.. No local, não havia câmeras de segurança e nem testemunhas. A mulher não se feriu.

O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil. A vítima foi orientada pelos policiais a solicitar medida protetiva contra o ex-companheiro.