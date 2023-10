Homem leva esposa grávida na maternidade e em seguida recebe tiro no abdômen

Era por volta das 22 horas deste domingo (08), quando um Jovem de 16 anos caminhava na AC-40, próximo ao viveiros da Amazônia, bairro Santa Helena, segundo distrito de Rio Branco.

Ele retornava da maternidade Bárbara Heliodora, onde há poucos minutos havia deixado a esposa internada para dar à luz.

As informações são de que o rapaz com as iniciais M.G.B de 16 anos, caminhava em via pública quando um carro de cor branca teria parado ao seu lado para pedir informações. Foi quando um dos ocupantes do veículo sacou uma arma e começou a atirar.

Após cometer o crime, os bandidos se evadiram do local.

Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou a ambulância de suporte avançado.

Quando os paramédicos chegaram ao local, o rapaz estava ao solo, sangrando, mais responsivo.

A médica plantonista da ambulância, Maria Eduarda, verificou que a vítima havia sido atingida com um tiro no abdómen e também tinha estilhaços no rosto. M.G.B. foi estabilizado e encaminhado em estado instável ao Pronto Socorro da capital.

A Polícia Militar do Segundo Batalhão foi acionada, colheu as informações, e segue nas buscas pelos suspeitos, mas até o presente momento ninguém foi preso.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e em seguida foram ao pronto-socorro para colher mais informações sobre o caso.