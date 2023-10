Homem leva tiro no mesmo local onde sua madrastra foi assassinada

O fato aconteceu na noite deste domingo (29), na localidade da estrada do Quixada, nas proximidades do km 16, no ramal Limoeiro, zona rural de Rio Branco (AC).

Segundo informações da família da vítima, identificado como Alexandre Corinthians Bandeira, 36 anos, que é morador da localidade do Quixada, às margens do Rio Acre, e é um pequeno produtor rural, Alexandre trabalha com compra e venda de gado.

O irmão relatou que houve uma discussão entre Alexandre, e seu vizinho, que tem uma propriedade ao lado, não soube informar o motivo, mas disse que a discussão ficou acalorada e na confusão, Alexandre teria sido ferido por um disparo de arma de fogo, que atingiu a região do abdômen.

Logo em seguida, parentes da vítima teriam colocado ele em um carro particular, e no percurso para o PS, conseguiram acionar o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU).

A viatura de suporte básico (04) conseguiu interceptar o veículo ainda na estrada e os paramédicos prestaram todo atendimento, e encaminharam Alexandre para o Pronto Socorro de Rio Branco. Lúcido e orientado, e em estado de saúde a vítima foi entregue a equipe do trauma para maiores avaliações.

Um fato curioso chamou atenção da nossa equipe de reportagem. Segundo o irmão da vítima, sua madrasta teria sido morta a tiros, no mesmo local, nas mesmas circunstâncias há alguns anos. Segundo ele, nada teria acontecido com o assassino.

A Polícia Civil, por meio dos agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no Pronto Socorro da capital para colher mais detalhes desta tentativa de homicídio e prosseguir nas investigações.