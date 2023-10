Catraeiro se arrisca para salvar vida, mas homem morre afogado no rio Acre

Um jovem, que ainda não foi identificado, morreu vítima de afogamento na tarde desta terça-feira (3), nas proximidades do bairro Seis de Agosto, no rio Acre, na região do 2º Distrito, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de populares, o jovem estava tomando banho no Rio Acre, quando sem perceber, se aproximou do fundo e mergulhou. A vítima demorou a voltar para a superfície e um catraeiro que é responsável pela travessia de pessoas com barco ainda tentou chegar próximo ao rapaz, mas não conseguiu achar a vítima que acabou desaparecendo nas águas do manancial.

O Corpo de Bombeiros Militar do 2° Batalhão (CBMAC) começou a realizar mergulho com equipamentos para tentar localizar o jovem. Após 5 minutos de mergulho, a vítima foi localizada a quatro metros de profundidade já sem vida.

Profissionais do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para recolher o corpo, que passará pela perícia e posteriormente ser identificado.