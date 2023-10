Homem que assassinou marceneiro chegou ao local do crime na madrugada e armou emboscada

Em um curto espaço de tempo, investigadores da Polícia Civil de Sena Madureira conseguiram elucidar o bárbaro assassinato do marceneiro Nacife Oliveira Passos, 52 anos, conhecido como “Bodó da serraria”. Na tarde desta segunda-feira (16), foi preso Antônio Benedito da Souza Conceição, 36 anos de idade, vulgo “Bené”, apontado como o autor do crime.

Os policiais vinham monitorando o mesmo tão logo tomaram conhecimento da morte de Nacife. Bené foi capturado no bairro Praia do Amarílio.

De acordo com as investigações, tratou-se de um crime premeditado, uma vez que, o acusado se dirigiu durante a madrugada para a serraria de propriedade de Nacife que fica no pólo Moveleiro de Sena Madureira. Por lá, esperou a vítima chegar para iniciar o ataque.

Nacife foi atingido com golpes de terçado em várias partes do corpo, inclusive na cabeça, falecendo antes mesmo de receber atendimento médico.

Conforme destacou o delegado Thiago Parente, da Unidade de Segurança pública de Sena, Bené foi indiciado por homicídio qualificado cuja pena varia de 12 a 30 anos de prisão. “Além dos golpes de facão, a vítima também foi atingida por um pedaço de madeira. Foi um crime brutal que chocou toda a população de Sena Madureira. Após a ocorrência dos fatos, ouvimos as testemunhas e conseguimos chegar ao autor do crime. Ele confessou a prática do assassinato e foi indiciado por homicídio qualificado, visto que o homicídio foi praticado de forma cruel, sob emboscada e de forma que impossibilitou a defesa da vítima”, ressaltou.

MOTIVAÇÃO

As investigações revelaram que o brutal assassinato do marceneiro teve relação com um acidente de trânsito ocorrido em agosto deste ano nas proximidades da rotatória do Cheiro Verde. Naquela ocasião, Nacife Passos conduzia um caminhão caçamba que veio a colidir com uma motocicleta dirigida por Bené. A esposa de Bené estava na garupa da moto e morreu na hora. “Concluímos que o crime foi motivado por vingança”, acrescentou o delegado.

Ontem a Cooperativa dos Moveleiros de Sena Madureira emitiu uma nota de pesar em face do ocorrido:

“Com pesar, a cooperativa dos moveleiros de Sena Madureira (Coopersena) lamenta profundamente a morte trágica do nosso colega e amigo, o empresário Nacife de Oliveira Passos, ocorrido hoje segunda-feira 16 pela manhã no Parque Industrial Adamor das Mercês (pólo Moveleiro) em sua marcenaria. Um pai de família , gerador de emprego e renda que Sena perde! Nacife, sempre será lembrado por ter um coração grande, bondoso, um bom amigo. Descansa em paz”.

O corpo de Nacife foi velado na Igreja Adventista do Sétimo dia e sepultado hoje de manhã no Cemitério São João Batista.