Homem que carregava tijolo de mais de 1 quilo de maconha é preso em Rio Branco

Josué Pereira Bandeira, de 30 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (19), na rua São Nicolau, no bairro João Eduardo 1, acusado de tráfico de drogas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, policiais militares da Força Tática do primeiro batalhão, realizavam um patrulhamento de rotina, no bairro João Eduardo 1, região da Baixada da Sobral, quando avistaram um indivíduo, carregando uma sacola, ao notar a presença dos militares, o rapaz apresentou nervosismo e começou a caminhar mais rapidamente, e, foi nesse momento que os agentes resolveram abordar Josué.

Na busca pessoal não foram encontrados nada de ilícito, porém, em uma sacola, ele carregava um tijolo de maconha que pesou o total de 1kg e 58g, ao perguntar onde ele estaria levando esse entorpecente, o homem afirmou que levaria para uma boca de fumo conhecida naquele local como boca do jabá.

Josué que não tinha nenhuma passagem pela polícia, recebeu voz de prisão e foi conduzido para Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde agora as investigações ocorreram, e o mesmo ficará a disposição da justiça.