Homem que esfaqueou adolescente após crise de ciúmes foi amarrado por moradores

Uma tentativa de feminicídio foi registrada no interior do Acre, em Feijó. Segundo informações, a vítima com as inicias J.B da S., uma adolescente de 16 anos, da etnia Kaxinawa e residente da Aldeia Formoso – onde teria ocorrido o fato -, que convivia maritalmente com o acusado por aproximadamente 7 meses.

Segundo informações do delegado Railson Ferreira, a adolescente foi encaminhada pela Saúde Indígena (Sesai) para o Hospital do Juruá e depois foi encaminhada para a Casas de Saúde Indígena (Casai). A vítima está internada no ambulatorial e não corre risco de morte.

O delegado explicou ainda que na manhã desta terça-feira (17), foi até a Aldeia Formoso, no Alto Rio Envira, com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O local da ocorrência fica há 40 minutos de helicoptero do município de Feijó.

De acordo com o delegado, a aldeia é grande e possui quase 700 habitantes. “Quando chegamos lá tinha muitas pessoas no local, aguardando a chegada da polícia. Nós conversamos com as lideranças sobre o caso e eles explicaram o que aconteceu na visão deles. Nós ouvimos também duas testemunhas, uma prima que estava na cozinha e ouviu o grito da vítima. Ela falou que o autor não esboçou reação de fuga, mas foi contido pelos moradores”, disse.

O autor do crime é maior de 18 anos e não tem passagem pela polícia. A polícia também ouviu o pai da vítima que não estava no local na hora do crime mas disse que eles tinham uma boa relação.

O homem foi preso em flagrante e será encaminhado para a delegacia. “Ele está na cela, vai fazer exame de corpo de delito e amanhã vai para a audiência de custódia. Ele foi preso em flagrante, porque apesar do crime ter acontecido domingo, ele foi preso pelos populares, foi amarrado e quando nós chegamos lá, ele já não estava mais amarrado, só que ele estava guarnecido em uma casa com seguranças”, explicou.

“Quando eu soube do fato ontem, eu acionei o Ciopaer/Sejusp para que trouxesse a aeronave e pedi para o delegado de Mâncio Lima ouvir a vítima. Nós pegamos o prontuário dela e de acordo com o exame, ela não corre risco de morte, está bem”, completou.

Segundo o delegado, o autor disse que a motivação do crime foi uma discussão por ciúmes entre eles. De acordo com o homem, a vítima afirmou que ele teria um caso com outra mulher e o autor negou.