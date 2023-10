Homem sofre acidente de moto e seu testículo vai parar no abdômen

Um homem italiano de 20 anos sofreu um acidente de moto e seu testículo direito foi parar dentro do abdômen. O caso foi relatado em artigo publicado no BMJ Case Reports no final de setembro.

O jovem, que não teve sua identidade revelada, sofreu um desvio ectópico do testículo. De acordo com os médicos que o atenderam, este tipo de lesão é rara em homens adultos, ocorrendo geralmente em crianças que sofrem traumas sérios.

“Os desvios ectópicos são muito perigosos. Embora sejam raros, eles devem ser imediatamente tratados já que podem prejudicar a saúde reprodutiva e favorecer até a formação de cânceres”, alerta o urologista Maurício Bruschini Rodrigues Netto, de São Paulo.

Cirurgia para recolocar o testículo

O foco principal do atendimento foi, na realidade, lidar com os politraumatismos que o jovem sofreu no quadril e nas pernas. Em uma primeira avaliação, pelo hematoma que se formou em seu escroto, não foi possível perceber que o desvio tinha ocorrido.

Depois de tratado, os médicos o levaram para fazer uma tomografia computadorizada que apontou onde estava o testículo deslocado. Foi necessária uma cirurgia de 1h30 para que o órgãos fosse colocado de volta ao lugar de origem.

O homem conseguiu voltar a ejacular normalmente cerca de 3 meses depois da operação. Em seis meses, o testículo já havia voltado ao volume e à consistência originais. O paciente foi atendido em Roma.

