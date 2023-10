Horóscopo: Confira a previsão de cada signo para este domingo

Cadê as místicas online? O Personare entrega o report diário para os 12 signos do Zodíaco aqui no site da Glamour. Não conseguiu conferir as previsões dos últimos dias? Pode ficar tranquila e vir de clique: seu horóscopo do dia está aqui.

Quer saber quais as energias para o dia de hoje, domingo (01/10)? Partiu checar seu signo abaixo – e confiar nos astros. Não esqueça de conferir também as indicações para Sol, Lua e signo ascendente de acordo com o seu mapa astral para enriquecer a leitura de seu o horóscopo de hoje.

Áries

Tente moderar os gastos com prazeres, evitando extravagâncias. A Lua na área material encontra Júpiter e Urano, podendo sugerir que é preciso conciliar a vontade de empregar recursos com a necessidade de revisar as estratégias de investimento.

Touro

O encontro da Lua com Júpiter e Urano retrógrados em seu signo tende a pedir para conciliar o desejo de expansão pessoal com revisões sobre seus objetivos e as estratégias para alcançá-los. É importante conciliar seus interesses com os familiares.

Gêmeos

Sua postura pode ganhar proatividade no enfrentamento dos desafios. É importante rever prioridades e estratégias para evitar falhas de percurso, pois a Lua na área de crise encontra Júpiter e Urano. Procure moderar a expressão emotiva, sobretudo hoje.

Câncer

A colaboratividade tende a fortalecer ações articuladas em grupo. Busque estabelecer critérios ao abraçar causas coletivas e na escolha das parcerias, pois a Lua na área de amizades encontra Júpiter e Urano. Convém não permitir que a generosidade lhe faça gastar excessivamente.

Leão

Procure não deixar que a vaidade afete o bom senso. Seus objetivos tendem a lhe fazer buscar oportunidades de crescimento, mas é importante ter metas definidas para evitar distrações, visto que a Lua na casa do trabalho encontra Júpiter e Urano, ambos em retrogradação.

Virgem

Cuidado com sua reação diante dos desafios, como alerta Vênus tensionada. A vontade de trilhar horizontes mais amplos tende a aflorar com a Lua na área espiritual em harmonia com Júpiter e Urano retrógrados. Procure definir seus objetivos e evitar sair da zona de conforto.

Libra

Busque manter a discrição sobre seus interesses e se preservar de interferências externas. A Lua no setor íntimo encontra Júpiter e Urano, ambos retrógrados, podendo evidenciar um momento de fortalecimento interior que lhe ajuda a articular estratégias em prol de suas ambições.

Escorpião

Procure apostar na imparcialidade frente às dificuldades profissionais, evitando o egocentrismo. Sua capacidade de articulação interpessoal se dinamiza. Mas é preciso ser criteriosa sobre suas parcerias, visto que a Lua no setor de relacionamentos encontra Júpiter e Urano.

Sagitário

Devido a Vênus tensionada, tente não deixar que as decepções prejudiquem a autoestima. Sua desenvoltura na gestão das rotinas tende a se dinamizar com a Lua no setor do cotidiano em harmonia com Júpiter e Urano retrógrados, demandando revisões para melhorar seu desempenho.

Capricórnio

Busque evitar misturar o público com o privado, como alerta a tensão com Vênus. A coletividade pode se mostrar fonte de estímulos, o que lhe faz trilhar caminhos amplos, pois a Lua na área social encontra Júpiter e Urano retrógrados, exigindo critério nas vivências em grupo.

Aquário

O momento tende a pedir critério na tomada de decisões. Tente evitar agir sem conversar com seus conviventes, como alerta a tensão com Vênus. Sua postura pode se dinamizar na gestão da vida doméstica, já que a Lua encontra Júpiter e Urano retrógrados na área familiar.