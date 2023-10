Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Horóscopo: Ingenuidades

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono

Seria ingênuo demais afirmar que a força de teus pensamentos e desejos seria suficiente para fazer acontecer tuas pretensões, e ainda mais ingênuo seria imaginar que a construção da experiência de vida dependesse exclusivamente de tua força de vontade, porque nem tudo está ao alcance de todos nem tampouco as circunstâncias são as mesmas para todas as pessoas deste planeta belo e assustado.

Pensar bem, sermos seletivos com nossos desejos e usar a força de vontade, é inegável que esses comportamentos operam verdadeiros milagres, mas acontece que há inúmeras coisas que não começam em nós, são correntes de vida que circulam através de nós, e além de nós, e que precisam ser tidas em conta nos cálculos que fazemos para, no mínimo, não darmos com a cara na parede pela nossa ingenuidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Entre fazer o que deseja e o que as circunstâncias pedem, dessa vez prefira a segunda opção, porque há questões práticas que precisam ser respeitadas, já que elas pavimentam o caminho que leva a cumprir seus desejos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para entender o que anda acontecendo é preciso você ampliar seu ponto de vista o máximo possível, começar tentando entender o que seja maior que você, para somente por último tentar entender sua parte na coisa toda.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O coração conhece razões que o intelecto nem sequer imagina, e neste momento é melhor você se orientar pelo que emocionalmente sente, mesmo que nas argumentações lógicas não pareça o melhor caminho a seguir. É uma aposta.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os entendimentos são possíveis, mas pontualmente, porque por enquanto continuará impossível conciliar as expectativas de vida. Entendimentos pontuais, no entanto, servem para tornar o dia a dia mais sereno.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Estando tudo da melhor maneira possível, mesmo que não seja totalmente satisfatória para você, a melhor atitude é não fazer ondas tentando buscar aperfeiçoar o que, por enquanto, não conseguiria ser melhor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há intenções que se ocultam tão bem na alma que nem mesmo você seria capaz de as decifrar, mas elas vão se tornando evidentes à medida que as coisas vão acontecendo, num rumo bem diferente do que parecia ser o certo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O cenário não está perfeito para ninguém, não há vencedores nem vencidos, apenas pessoas que precisam fazer concessões e aprender a conviver com situações das quais discordam, mas que não há como mudar de imediato.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Aproveite o que esteja disponível em vez de continuar buscando o entendimento perfeito da situação. Um passo após o outro é melhor, pelo menos por enquanto, do que continuar tentando resolver tudo de uma só vez.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Procure fazer o que seja necessário sem se apegar aos resultados nem muito menos esperar gratidão, porque para as pessoas em geral você estaria fazendo nada além de sua obrigação. Que o necessário seja feito.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que de forma desengonçada, mas agir assim mesmo, a despeito de todas as dúvidas que atormentam sua alma e que não dão sinal algum de que vão desaparecer. Não se importe com isso, apenas faça a sua parte.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As perspectivas são melhores do que a atualidade, portanto, é preciso passar por este momento de cabeça erguida, com garbo e elegância, levitando acima dos perrengues que ameaçam azedar o humor a todo momento. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As razões da vida são sempre bastante maiores do que o alcance do entendimento humano, e diante desse cenário a melhor atitude é tentar se entregar, depositar um voto de confiança no mistério, e seguir em frente.