Horóscopo: leia previsões deste domingo para todos os signos

ÁRIES (21/03 a 20/04)

Existem boas chances de que você esteja indo para um lado enquanto seu companheiro ou companheira segue no sentido oposto. Caso nenhum dos dois ceda, ao menos um pouco, as coisas podem ficar complicadas.

TOURO (21/04 a 20/05)

Se você quer ter um domingo tranquilo, o melhor caminho a ser seguido é deixar que cada um resolva seus próprios problemas. Tentar impor a sua vontade na vida de outras pessoas pode gerar reações desagradáveis.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Esse pode ser dia divertido se você se mantiver longe de ambientes onde o clima esteja pesado. Se isso estiver acontecendo na sua própria casa, saia e procure se distrair com seus amigos mais queridos.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

A festa é sua. Você pode escolher as bebidas e a comida, colocar uma música da qual gosta e dançar, dançar, dançar. Se você fizer escolhas que lhe agradarão e lhe farão sentir bem, é provável que as pessoas ao seu redor te sigam.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Pode ser que, no dia de hoje, negócios e lazer se misturem. Caso encontre alguém que possa abrir novas portas para você em relação a sua carreira, não hesite em tocar no assunto.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Uma informação conhecida por poucos e que lhe ajudará bastante pode ser trazida até você por um amigo empreendedor. Com esse conhecimento, é possível que você adquira o toque de Midas.

LIBRA (23/09 a 22/10)

O acaso poderá ter um papel intrincado em fazer com que as coisas dêem certo para você neste domingo. Não tome isso, no entanto, como um sinal para correr riscos sempre que tiver vontade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje você não vai querer ficar sozinho. Por isso, tente fazer planos que incluam a companhia de outras pessoas. Não espere que liguem pra você, tome a iniciativa.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você está muito parado e, eventualmente, seu corpo vai sentir os efeitos desse seu estilo de vida. Tente praticar mais atividades físicas, experimentando aquelas que lhe estimulem e não aquelas que já sabe que não vai conseguir levar adiante.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Hoje, você se destacará por sua capacidade de liderança, justiça e iniciativa. Usando essas grandes qualidades da forma correta, seus interesses pessoais poderão ser ainda mais ampliados.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Quando a oportunidade bater à sua porta hoje, aja rapidamente. Acontecimentos inesperados podem impulsionar a sua carreira, mesmo que ocorram em um ambiente que não tem nada a ver com trabalho.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Passe um dia calmo e introspectivo, preferencialmente com a sua família. Avaliando seus objetivos e a importância de cada um para sua felicidade, você melhorará o que não está lhe agradando na sua vida.