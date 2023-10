Horóscopo: leia previsões deste sábado para todos os signos

ÁRIES (21/03 a 20/04)

Discutir uma boa idéia com um típico pessimista poderá ser como um banho de água fria na sua empolgação. Por isso, não desista de nada antes de falar com alguém positivo.

TOURO (21/04 a 20/05)

Uma reviravolta interessante pode acontecer hoje, e alguém que você pensou ajudaria pode se tornar seu mestre. As dicas mais interessantes e os conselhos mais sábios virão de onde você menos espera.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Tenha cuidado extra ao lidar com outras pessoas ao longo do dia, principalmente aquelas que são mais próximas. Tanto a sua paciência quanto a sua tolerância não serão das maiores hoje.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Hoje os seus conhecimentos gerenciais e organizacionais estarão à procura de meios para serem extravasados. Caso encontre pessoas lutando para resolver certas situações, se ofereça para ajudá-las.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Uma situação que vem funcionando de maneira excelente atualmente pode estar em risco de mudar se você deixar que interesses pessoais interfiram. Se mantenha atento!

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Hoje é o seu dia de ter sorte para o jogo. Isso não quer dizer que você vá ganhar na loteria ou algo do tipo, mas significa que definitivamente sentirá que a sorte lhe favorece. Por isso, você terá um dia interessante e uma noite divertida.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Seja realista e não espere por mais do que as pessoas podem oferecer, isso poderá te decepcionar. Ao invés disso, busque um maior equilíbrio em sua alimentação, um pouco de moderação pode trazer grandes benefícios.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje você poderá se sentir mais sociável que o normal, encontrando diversão em conversas com outras pessoas. Tome cuidado com a sua curiosidade, contudo, pois ela pode lhe levar a se intrometer em assuntos que não são da sua conta.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

No dia de hoje, algumas oportunidades interessantes para impulsionar a sua vida profissional podem surgir. Para que as promessas se tornem realidade, no entanto, você terá que fazer algumas mudanças ousadas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

A sorte que você está tendo hoje pode não continuar amanhã, seja ela no campo profissional ou pessoal. Por isso, aproveite suas oportunidades já, enquanto ela está ao seu lado.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

É possível que hoje pareça impossível agradar as pessoas, inclusive a você mesmo. Nada parecerá suficientemente bom ou funcionar de maneira adequada para atender seus objetivos.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Busque por maneiras de aumentar seus recursos financeiros e tente capitalizar em cima disso. As condições estão totalmente favoráveis a você quando o assunto são aquisições materiais e investimentos lucrativos.