Idoso de 68 anos é ferido a golpes de faca em Rio Branco

Um idoso identificado pelo nome de Édson José Trombeta, 68 anos, foi brutalmente ferido a golpes de faca na noite desta terça-feira (17) no bairro Belo Jardim 2, Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações preliminares, o idoso estava em sua residência quando um homem se aproximou de seu portão e o interpelou, exigindo que ele entregasse sua bicicleta. Diante da recusa de Édson em ceder sua propriedade, o indivíduo sacou uma faca e, de forma violenta, desferiu diversos golpes contra o ancião. O idoso foi atingido por três facadas nas costas, uma no pescoço e outra no rosto, antes que o agressor empreendesse fuga.

Testemunhas e moradores vizinhos ao local do crime prontamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou viatura 06, onde a equipe médica prestou os primeiros socorros e encaminhou o idoso ferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), em estado instável de saúde.

Agentes da Polícia Militar do segundo batalhão colheram informações pertinentes ao caso e iniciaram buscas na tentativa de localizar e prender o autor da brutal tentativa de homicídio, no entanto, o indivíduo não foi capturado.

As investigações sobre o crime será de responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).