Idoso é resgatado por populares quando se afogava no Rio Acre

Um idoso, que não teve o seu nome revelado, quase perdeu a vida na noite desta segunda-feira (16) nas águas do Rio Acre, em Rio Branco (AC). O idoso foi encontrado na região da rua Benjamim Constant, situada no bairro Cadeia Velha, nas proximidades da quarta ponte da cidade.

De acordo com relatos de testemunhas, um jovem que passava pela ponte avistou apenas a cabeça do idoso emergindo das águas do Rio Acre. Diante da situação, os populares não hesitaram em tomar uma atitude corajosa e adentraram nas águas do rio e conseguiram resgatar o senhor em perigo.

A ação rápida da comunidade salvou a vida do idoso, mas sua situação era crítica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, com uma ambulância de suporte avançado se deslocando rapidamente para o local.

Ao chegar, os paramédicos encontraram o idoso em estado de choque, possivelmente devido ao tempo considerável que passou submerso na água gelada.

Com o paciente em um estado de saúde instável e visivelmente afetado pelo frio, ele foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) para avaliação.