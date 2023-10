Ifac publica lista final de inscritos e destaca próximas etapas do processo seletivo

O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou, nesta quinta-feira (19.10), a lista final de inscritos para os cursos técnicos integrados e subsequentes do Processo Seletivo 2024/1. O documento conta com os nomes dos candidatos que seguem concorrendo às vagas para os campi Baixada do Sol, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Clique abaixo e confira as listas finais de inscritos no Processo Seletivo 2024/1:

– Cursos técnicos integrados: https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/5173/

– Cursos técnicos subsequentes: https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/5175/

Além da lista final de inscritos, o cronograma do Processo Seletivo também foi atualizado e na próxima segunda-feira (23.10) serão iniciadas outras fases da seletiva de novos alunos para o Ifac.

Clique abaixo e acesse o novo cronograma do Processo Seletivo 2024/1:

– Cronograma dos cursos técnicos integrados: https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/5172/

– Cronograma dos cursos técnicos subsequentes: https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/5174/

Próximas fases do Processo Seletivo

Com a publicação da lista final de inscritos no Processo Seletivo, o Ifac dá início às próximas fases para seleção dos alunos que irão ingressar nos cursos técnicos integrados e subsequentes a partir de 2024.

De acordo com o novo cronograma, no dia 23 de outubro será publicada a lista de candidatos que deverão realizar o processo de heteroidentificação, como também aqueles que necessitam entregar documentos para comprovarem as condições de cotistas e ações afirmativas.

A fase de entrega de documentos comprobatórios e de realização da heteroidentificação é voltada apenas para candidatos que se inscreveram nas vagas destinadas para pessoas pretas, pardas e indígenas, como também para pessoas com deficiência e egressos de escola pública com renda familiar bruta igual ou inferior a um e meio salário mínimo. No edital, essas vagas estão especificadas como: PcD, L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13 e L14.

Os candidatos inscritos para as vagas de ampla concorrência não precisam comprovar o estudo em escolas públicas, condições de renda, identificação étnico-racial ou condição de deficiência. Dessa forma, estes candidatos deverão aguardar a publicação da lista geral de classificação no Processo Seletivo 2024/1, prevista para ser divulgada no dia 22 de novembro.

Heteroidentificação e entrega de documentos

O processo de heteroidentificação é um procedimento complementar à autodeclaração étnico-racial e previsto pela Portaria Normativa 04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Ou seja, é uma ação que vista a garantia de acesso da população negra à política de ação afirmativa, na modalidade de cota racial para o ingresso nas instituições de ensino, evitando possíveis fraudes no acesso às cotas raciais.

No Ifac, a heteroidentificação é destinada para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), que se inscrevam nas vagas L2, L6, L10 e L14. Estas pessoas, conforme previsto em edital, serão convocados para participar do procedimento de heteroidentificação, em data e hora específica.

De acordo com o novo cronograma, na segunda-feira (23.10) será publicada a lista de candidatos que serão convocados para o procedimento de heteroidentificação. Aqueles inscritos que tiverem interesse em reagendar a data e horário de realização da heteroidentificação poderão solicitar nova data e hora entre os dias 24 e 25 de outubro.

O quadro final de datas e horários para o processo de heteroidentificação dos candidatos será publicado no dia 26 de outubro.

Já entre os dias 30 e 31 de outubro, e 01 e 03 de novembro, o Instituto Federal do Acre realizará os procedimentos de heteroidentificação, como também receberá os documentos comprobatórios dos candidatos inscritos para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, que afirmaram estudar em escola pública e possuem renda familiar bruta igual ou inferior a um e meio salário mínimo.

Tanto o procedimento de heteroidentificação como a entrega dos documentos comprobatórios acontecerão na sede do campus para qual o candidato se inscreveu.

Acompanhe todas as publicações e acesse a página oficial dos editais do Processo Seletivo:

– Cursos técnicos integrados: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/770/arquivos/

– Cursos técnicos subsequentes: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/771/arquivos/