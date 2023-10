Independência goleia Jocum e avança no Campeonato Estadual

O Independência goleou o Jocum por 11 a 0 na tarde desta sexta, 20, no Florestão, e conquistou uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-15.

“Conseguimos melhorar a nossa equipe durante a competição e por isso conquistamos a vaga. Agora é seguir com os treinamentos e esperar para saber quem será o nosso adversário”, comentou o técnico Illimani Suarez.

Andirá elimina o Fênix

O Fênix precisava vencer para ter possibilidade de classificação, mas o eliminado Andirá ganhou por 4 a 2 na abertura da rodada, no Florestão, e desta maneira os dois times estão fora da sequência do torneio.

Garotos especiais

Selcimar Maciel, preparador físico do Fênix, destacou o trabalho realizado na equipe com garotos especiais. “Temos atletas autistas, com crise de ansiedade e não abandonamos nenhum. Todos são importantes e esse também é um trabalho social. Tem muita gente aprovando projeto no município e no estado e não garante nenhum retorno para a sociedade”, afirmou Selcimar Maciel.