Indígena é assassinado na frente da esposa após dar carona para outro em barco

Um indígena foi brutalmente assassinado na tarde desta quarta-feira (11), no município de Assis Brasil, distante cerca de 340 km da capital acreana.

As informações são de que a vítima, identificada como Elizeu Avelino Jaminawá, de 20 anos, estava saindo de barco da aldeia indígena naquela localidade com sua esposa, quando outro indígena teria pedido carona. Elizeu, então, resolveu levá-lo para Assis Brasil – mas ele sabia que essa carona seria fatal.

Segundo a esposa da vítima, no meio do trajeto, os dois começaram a consumir bebidas alcoólicas e, em um dado momento, iniciou-se uma discussão entre eles. O que pegou a carona e não teve sua identificação revelada sacou um terçado e desferiu um golpe na altura do rosto da vítima. O corte foi tão profundo que Elizeu não resistiu e morreu dentro da sua embarcação, logo após a agressão. O suspeito pulou no rio e sumiu pelas margens.

A esposa de Elizeu entrou em desespero, mas conseguiu chegar às margens do rio e pedir ajuda.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local e acionou os profissionais do IML de Brasiléia, que fizeram a remoção do corpo até a capital acreana.

O corpo de Elizeu deu entrada no IML por volta das 06h50 da manhã desta quinta-feira (12).

A esposa da vítima esteve na sede do IML de Rio Branco, juntamente com a equipe da SESAI para a liberação do corpo de volta para Assis Brasil.

A polícia do município já iniciou as investigações para tentar prender o acusado e saber o motivo que ocasionou o homicídio.