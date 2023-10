Indígenas Katukinas no Acre ganham atlas bilíngue de suas terras

Os Noke Koi, da Terra Indígena Katukina do Rio Campinas, em Cruzeiro do Sul, ganharam um Atlas Bilíngue de suas terras. O documento servirá como um importante instrumento de preservação e valorização de sua cultura.

O atlas reúne informações que carregam um registro valioso da cultura e história do povo Katukina, além disso, o material traz mapas da Terra Indígena.

Foram produzidos, ainda, sete álbuns com músicas sagradas e contemporâneas dos Katukinas. O material foi produzido como parte de uma série de projetos e programas ambientais, sociais e econômicos realizados pela Transmissora Acre, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e com o governo do Estado, visando compensar os impactos causados pela instalação do linhão de energia na região.

Levi Katukima, líder indígena, destacou a importância do material para a valorização da cultura indígena. “É um registro especial para o fortalecimento da nossa cultura. Um registro que vamos deixar nas nossas escolas, para os nossos jovens que futuramente serão lideranças e que vão colher os frutos do nosso trabalho”, afirmou.

O prefeito em exercício Henrique Afonso acredita que o atlas servirá como inspiração para outros povos. “Além do que está sendo investido na produção, teve esse investimento na produção de músicas lindíssimas e desse Atlas que vai servir como inspiração para outros povos”, disse.

Os Noke Koi

Com 39 anos de demarcação, a TI dos Katukina se dividem em 11 aldeias: Kamawa, Shava Vena, Waninawa, Vari Peo, Varinawa, Shonoya, Satanawa, Maseheya, Pino Hoshoya, Vari Isko e Maniya. Também conhecidos como Noke Koi, que significa “gente verdadeira”, é o nome dado a uma população estimada em mais de 820 pessoas, todas falantes de um mesmo tronco linguístico, o pano.

O povo é conhecido pelo tradicional Festival Vete Noke Koî, na Aldeia Shava Vena – Terra Indígena (TI) Campinas Katukina, em Cruzeiro do Sul, que atrai milhares de turistas anualmente.