Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre; veja a previsão para esta segunda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (30), um alerta de chuvas intensas para todo o estado do Acre. O comunicado tem validade até às 10h da terça-feira (31).

O aviso alerta para a possibilidade para chuvas entre 20 e 30 mm/h, com probabilidade de ventos intensos entre 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Previsão para a segunda-feira

De acordo com a previsão feita pelo meteorologista Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui, a segunda-feira (30) no Acre será de tempo quente com nuvens e chuvas pontuais.

Nas microrregiões de Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e Tarauacá há média probabilidade de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias.

As temperaturas mínimas ficam entre 22ºC, já as máximas podem chegar a 37ºC em alguns municípios, como em Brasileia e Assis Brasil.