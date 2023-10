Inscrições para concurso do MPAC começam dia 1 de novembro; saiba mais

As inscrições para o concurso público do Ministério Público do Estado do Acre que promete abrir portas para 45 vagas, tanto para ensino médio quanto para nível superior, visando o preenchimento imediato no quadro de pessoal efetivo do órgão serão iniciadas no próximo dia 01 de novembro. O edital foi publicado na última segunda-feira (16).

Para participar do concurso, os interessados devem efetuar a inscrição exclusivamente por meio do site www.institutoverbena.ufg.br, acessando o Portal do Candidato. O prazo estipulado para as inscrições ocorrerá conforme o Cronograma (Anexo I), abrangendo um total de 35 vagas destinadas a analistas ministeriais e 10 para técnicos ministeriais. O diferencial fica por conta das remunerações atrativas, que variam entre R$ 4.6 mil e R$ 6 mil.

Contudo, é importante frisar que a inscrição não é gratuita. Os candidatos de nível médio/técnico deverão desembolsar o valor de R$ 120, enquanto os candidatos de nível superior pagarão R$ 150. As inscrições estarão disponíveis no site www.institutoverbena.ufg.br a partir do dia 1 de novembro e permanecerão abertas até o último dia do mês.

Aqueles que desejam solicitar isenção da taxa de inscrição devem atender a critérios específicos. É necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), conforme previsto no Decreto Federal nº 11.016, ou ser membro de uma família de baixa renda, de acordo com o mesmo decreto, datado de 29 de março de 2022. Além disso, é fundamental indicar o número de identificação social (NIS), que é atribuído pelo Cadastro Único.

A etapa de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, tem como objetivo avaliar o conhecimento teórico dos candidatos, essencial para o desempenho das funções do cargo. A prova terá um peso de 100 pontos e será composta por questões de múltipla escolha, com quatro alternativas (A, B, C, D), sendo apenas uma delas a correta. Para ser considerado aprovado, o candidato deverá alcançar, no mínimo, 60 pontos, caso contrário, será eliminado do processo seletivo.