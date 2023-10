iPhone 15 decepcionou? Veja 6 problemas encontrados por usuários

Os novos modelos de iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, que trazem chassis em titânio, também ganharam certo destaque entre as reclamações. Usuários reportaram que os modelos têm facilidade em apresentar manchas de dedo, e alguns experimentos conduzidos por personalidades do YouTube concluíram que o modelo pode ser menos resistente do que o esperado, apesar da promessa de durabilidade. A seguir, veja as principais reclamações sobre o iPhone 15.

1. Travamentos durante a configuração inicial

Pouco tempo após o início das vendas do iPhone 15, algumas pessoas que compraram o celular de última geração da Apple tiveram problemas ao configurá-lo. O erro acontecia quando o usuário tentava transferir os dados de um iPhone antigo para o iPhone 15, o que causava um congelamento no aparelho e o deixava travado no logo da maçã.

O bug, felizmente, já foi corrigido pela Apple. Logo depois de identificar o problema, a companhia liberou uma atualização para o software do novo aparelho, o iOS 17.0.2. A recomendação, portanto, é pular a transferência de dados entre iPhones e fazer o update por meio dos Ajustes. Então, se o usuário quiser transferir os dados entre os celulares, ele deve resetar o aparelho para as configurações de fábrica depois de atualizá-lo, para, assim, conseguir passar os dados do telefone antigo para o novo.

Segundo informações do site especializado Mashable, alguns usuários chegaram a relatar que a opção para atualizar o iPhone 15 começou a aparecer nas telas iniciais de configuração do dispositivo depois da liberação do update — o que simplifica o processo de ter que resetar o aparelho.

2. iOS lento

Outra reclamação que ficou comum entre os compradores do novo iPhone 15 é a de que o sistema operacional do dispositivo estivesse lento. No entanto, essa questão, como aponta o portal Mashable, pode estar relacionada mais ao iOS 17 do que ao iPhone 15.

Segundo o site, como o iOS 17 ainda é recente, alguns aplicativos podem demorar a apresentar compatibilidade com o software, o que pode implicar uma menor fluidez do sistema. No entanto, esse também é um problema fácil de ser resolvido. A dica, nesse caso, é manter o apps do iPhone sempre atualizados — assim, quando desenvolvedores disponibilizarem updates para os aplicativos, a lentidão e os bugs no sistema devem melhorar.

3. Superaquecimento da bateria

Usuários também reclamaram bastante do superaquecimento da bateria do novo iPhone 15 — principalmente dos modelos de iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Alguns supuseram que o problema estaria relacionado aos novos processadores dos celulares; outros, que o superaquecimento teria relação com a presença do acabamento em titânio, que dificultaria a dissipação do calor.

A Apple reconheceu o problema e o atribuiu ao “aumento das atividades rodando em segundo plano”, especialmente nos primeiros dias de uso de um novo dispositivo ou após restaurá-lo às configurações de fábrica. A empresa também negou que o design de titânio tenha relação com o superaquecimento e prometeu uma atualização do iOS “em breve” para corrigir a falha, mas não especificou data de lançamento do update.

Diante das reclamações de usuários, o site Android Authority chegou a conduzir um experimento com os novos modelos. Os especialistas, então, observaram que, entre os celulares Galaxy S23 Ultra, da Samsung, e o Pixel 7 Pro, do Google, o iPhone 15 Pro foi o que mais esquentou quando foi exigido mais do processador — chegando a atingir temperaturas que ultrapassam 47 graus.

4. Chassi que suja fácil

Outro problema observado pelos usuários é a facilidade com a qual os chassis em titânio do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sujam. Os modelos parecem mostrar mais sujeira, marcas de dedo e outras manchas de uso se comparados às versões anteriores, por exemplo. No entanto, apesar de incômoda, a questão pode ser resolvida de forma simples: para evitar as manchas nas laterais dos smartphones, usuários podem usar capinhas. Além de protegerem o dispositivo, elas também evitam as marcas.