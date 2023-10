Isadora Pompeu leva milhares de pessoas a show no último dia do Festival da Farinha

A sexta edição do Festival da Farinha, que agitou a cidade de Cruzeiro do Sul ao longo da semana, chegou ao seu ápice no último sábado, dia 30 de setembro, com um show de arrepiar protagonizado pela renomada cantora gospel Isadora Pompeu. Milhares de pessoas se reuniram na praça Orleir Cameli para testemunhar a performance emocionante da artista, que marcou o encerramento deste grande evento.

O palco estava preparado, as luzes estavam prontas, e a expectativa era palpável quando a cantora Isadora Pompeu subiu ao palco. Com um repertório que inclui músicas de sucesso como “Minha Morada,” “Tua Alegria” e “Não há o que Temer,” ela imediatamente envolveu o público presente em uma atmosfera de louvor e espiritualidade.

O ponto alto da noite foi o momento em que Isadora Pompeu entoou suas canções, tocando os corações dos presentes e proporcionando uma experiência única de conexão espiritual.

Antes do show, a cidade testemunhou a emocionante Marcha para Jesus, que percorreu as principais ruas de Cruzeiro do Sul no final da tarde. O evento reuniu fiéis de diversas denominações religiosas, unidos em um ato de fé e devoção.

O ContilNet capturou os momentos exclusivos deste evento memorável através das lentes do jornalista Juan Diaz.