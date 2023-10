Israel emite novo alerta de evacuações em Gaza; mortes passam de 6 mil

De acordo com o governo israelense, o número de pessoas sequestradas pelo Hamas também subiu para 212. A quantidade de pessoas em cativeiro aumentou, apesar da liberação das primeiras reféns pelo grupo fundamentalista na sexta-feira (20/10).

Duas americanas, moradoras de Chicago, foram libertadas pelo grupo extremista. Judith Tai Raanan e Natalie Shoshana Raanan, mãe e filha, respectivamente, foram sequestradas pelo Hamas durante o ataque a Israel no último dia 7. Ambas estavam no país para visitas e confraternização com parentes.

Veja momento em que elas são libertadas e entregues a representantes da Cruz Vermelha.

Ajuda humanitária

Neste domingo (22/10), há expectativa da entrada de um novo comboio de caminhões com insumos de ajuda humanitária para civis na Faixa de Gaza. Segundo a agência de notícias Reuters, 17 veículos carregados com alimentos, água e suprimentos médicos aguardam autorização para cruzar a fronteira de Rafah, no Egito.

A nova movimentação ocorre após a entrada dos primeiros caminhões no sábado (20). Um comunicado emitido pelo governo palestino informou que os veículos com ajuda humanitária não puderam levar combustíveis. Além disso, a quantidade de material hospitalar foi insuficiente.

Desde o ataque do Hamas ao território israelense, em 7 de outubro, o fornecimento de eletricidade e de combustível a Gaza está suspenso em uma operação de cerco do governo de Israel.