Israel x Hamas: veja o posicionamento dos famosos sobre o conflito

O ataque do grupo islâmico Hamas contra Israel, no último sábado (7/10) estreia um novo capítulo do conflito que se arrasta há décadas. Nas redes sociais, celebridades internacionais e famosos brasileiros se pronunciaram sobre as ofensivas no Oriente Médio.

Alok chorou ao falar sobre o conflito porque o pai dele estava em Israel no momento dos ataques. “Minha solidariedade à todas as vítimas inocentes e famílias devastadas por essa guerra”, disse o artista. Gabriela Duarte estava no país com os filhos e precisou se abrigar em um bunker para se proteger dos bombardeios. Eles conseguiram deixar o país em segurança e estão em Praga, na República Checa.

Virginia Fonseca postou um trecho da Bíblia e publicou imagens da bandeira de Israel. “Oremos pela paz na Palestina e oremos pela paz em Israel. Que Deus abençoe e que acabe logo tudo isso. Triste ver o que está acontecendo”, escreveu.

Claudia Leitte também declarou apoio a Israel. Luciano Huck condenou os ataques terroristas e falou em covardia ao citar o episódio. “Não será a violência que trará respostas sustentáveis para os conflitos históricos da região. Que Deus ilumine e fortaleça as lideranças moderadas de lado a lado.”

O ator Allan Souza Lima, da série Cangaço Novo, fez um longo desabafo nas redes sociais criticando a religião e a política. “Acordar pela manhã e ver as atrocidades que estão acontecendo é dilacerante. Civis sendo sequestrados, morrendo por um bando de insanos radicais. É triste. A humanidade será dizimada e eu acredito nisso”, disse.

Mais famosos

Celebridades internacionais também se pronunciaram sobre o conflito. Gal Gadot foi firme ao declarar apoio a Israel. “Eu estou do lado de Israel, e você também deveria estar. O mundo não pode ficar em cima do muro quando estes horríveis atos de terror estão acontecendo”, afirmou. Madonna seguiu a mesma linha de raciocínio.

Mia Khalifa comemorou os ataques do Hamas, posicionando-se ao lado dos palestinos. A repercussão foi tão grande que a influenciadora foi demitida do emprego após a publicação nas redes sociais.

Katy Perry preferiu focar em um discurso mais humanista. “Os eventos de hoje são uma continuidade dos picos de violência que vêm afetando Israel e o Estado da Palestina, deixando 199 crianças e mais de 2800 feridas nos últimos três anos. A UNICEF clama pelo cessar imediato das hostilidades de todas as partes para proteger as crianças dos perigos”, disse.