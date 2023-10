Jean Wyllys é condenado por chamar MBL de “defensores do nazismo”

A sentença por danos morais foi proferida contra Jean Wyllys na quarta-feira (4/10) e ainda cabe recurso. A ação havia sido movida pelo Movimento Renovação Liberal (MRL), pessoa jurídica detentora da marca MBL, em junho, e pedia indenização mínima de R$ 20 mil, além da retratação do ex-deputado.

No episódio que motivou a ação, Jean Willys reagiu a uma reportagem da Folha de S. Paulo, compartilhada no X (antigo Twitter), no dia 23 de maio, sobre o plano de deputados do MBL para realizar manifestações contra o “cerco à liberdade” no governo Lula.