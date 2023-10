Jornada Acadêmica de Direito da Uninorte inicia com palestra de doutor em Direito Penal

O curso de Direito do Centro Universitário Uninorte deu início nesta segunda-feira (9) à Jornada Acadêmica de Direito. O evento acontece na Maison Borges, até a próxima quarta-feira (11), das 18h às 21h.

Com o tema “O conhecimento transforma a sociedade” a jornada acadêmica terá uma programação diversificada e com palestra de diversos especialistas. A primeira noite teve a palestra do professor Fernando Tadeu Marques, doutor e mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e advogado criminalista.

O pró-reitor da Uninorte, Juliano Cavalcante, destacou a importância do momento, não só para a comunidade acadêmica, mas também para os profissionais da área jurídica que participam da jornada.

“É uma oportunidade ímpar para toda a comunidade acadêmica e também para os egressos, em poder participar de um evento com palestrantes renomados de todo o Brasil. Impacta no conhecimento, teórico e prático, mas principalmente em saber de que forma está sendo operado o direito no Brasil a fora”, ressaltou.

A jornada acadêmica está em sua primeira edição e conta com mais de 1030 inscritos. O coordenador do curso de Direito do Centro Universitário, Ícaro Chaim, revelou que o evento busca abordar assuntos inovadores.

“Nós procuramos sair da mesmice que já estamos acostumados e abordar temas inovadores e que estão no auge do mercado. Aqui a gente sai da sala de aula e traz o estudo para um momento de interação com todos, um trabalho coletivo”, disse.

O acadêmico Davi Oliveira, de 26 anos, está no 10º semestre, próximo a se formar, ele fala sobre as expectativas para seu último evento como estudante de Direito.

“A gente passa todo o ano esperando esse momento do curso de Direito, e a jornada acadêmica vem para isso, para nos aproximar dessa vivência jurídica. Eu que estou no 10º período, logo mais estarei vivendo a experiência jurídica e a vivência do advogado, então esse momento é único, é o momento onde podemos valorizar nossa profissão e o nosso curso, que é tão importante para a comunidade”, destacou.