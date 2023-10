Jornalistas acreanos participam de encontro no Dia Internacional das Cooperativas de Crédito

Porto Alegre, Rio Grande do Sul – Nos dias 10 e 11 de outubro, a capital gaúcha, se torna o epicentro do Encontro dos Jornalistas e Formadores de Opinião, na sua oitava edição. O evento, realizado pelo Sicredi, celebra o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito e conta com a presença de dois proeminentes jornalistas do estado do Acre.

O tema deste ano, “As cooperativas de crédito apoiam pessoas, impulsionam negócios e transformam comunidades,” ressoa com o objetivo da instituição financeira de promover o cooperativismo como uma força transformadora.

Janequeli Silva, jornalista da TV5 – Ecoacre, em Rio Branco, destacou a importância do evento, particularmente o programa dedicado à educação financeira nas escolas: “O que me chamou muita atenção foi o programa voltado para educação financeira nas escolas e no Acre nós não temos nenhuma iniciativa pública ou privada. Nós participamos do primeiro dia em Porto Alegre e vimos diversos programas e um pouco da história do Sicredi.”

Representando o Acre com orgulho, Romenning Albuquerque, renomado jornalista que há uma década atua na rádio e apresenta o programa “O Povo Fala,” compartilhou sua surpresa e satisfação com o convite: “Fiquei muito surpreso quando recebi a ligação com a notícia. Temos vários profissionais no estado que são grandiosos e foi uma grande surpresa ser convidado para este encontro.”

Albuquerque também discutiu seu trabalho em prol da comunidade de Feijó, onde seu programa tem se destacado. “O programa é um sucesso na cidade e nossa página, Feijó Notícias, também é uma das mais acessadas de Feijó,” enfatizou.

Os jornalistas participantes elogiaram a abordagem do Sicredi em relação ao cooperativismo e educação financeira, destacando a inauguração de uma escola em Porto Alegre voltada para a educação financeira das crianças, programada para novembro. Essa iniciativa é parte do compromisso contínuo da instituição em promover a educação financeira em todas as faixas etárias e grupos demográficos.

Com mais de 7 milhões de associados e um crescimento constante nos últimos anos, o Sicredi está demonstrando seu compromisso com o fortalecimento das comunidades e o desenvolvimento financeiro por meio de programas educacionais inovadores e a promoção do espírito cooperativista.

O Encontro dos Jornalistas e Formadores de Opinião, organizado pelo Sicredi, é uma plataforma única para a troca de ideias e experiências entre jornalistas de todo o Brasil, demonstrando o poder do jornalismo em divulgar informações valiosas sobre as cooperativas de crédito e seus impactos positivos nas comunidades.

