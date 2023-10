Jovem morre e outro fica ferido após homens invadirem casa em Rio Branco

Era por volta das 23h30 deste domingo (01), quando Elias dos Santos Fialho de 22 anos e Cristiano da Silva de 23 anos, estavam bebendo no quintal da sua residência, quando dois homens se aproximaram, entraram no terreno e já foram efetuando vários disparos de arma de fogo contra eles. Em seguida, a dupla se evadiu, tomando rumo ignorado.

A esposa de Cristiano que é irmã de Elias, estava dentro da residência, quando foi ver o que havia acontecido, se deparou com os dois baleados nas dependências da residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Prontamente a ambulância de suporte avançado (01) chegou ao local, mas, como tratava-se de duas vítimas, outra ambulância de suporte básico também foi pro local.

Elias era o paciente mais grave, todos os procedimentos foram feitos, foi colocado dentro da ambulância, a equipe médica passou vários minutos tentando estabilizar o quadro de saúde, mais infelizmente devido à gravidade de vários ferimentos causados pelos disparos, Elias não resistiu e morreu dentro da ambulância 01 do Samu, que o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML).

Já Cristiano da Silva foi encaminhado para o Pronto-Socorro da capital em estado instável, ele que sofreu pelo menos dois disparos de arma de fogo. Foi entregue no Pronto Socorro da capital, onde passará por exames médicos.

A polícia militar do 3 batalhão foi acionada, esteve no local, fez buscas, mas não encontraram os suspeitos desse crime.

Os peritos do IML foram no local, realizaram toda parte da perícia e constataram que pelo menos dois calibres de armas diferentes foram usado no cometimento desse crime, pois, várias cápsulas foram encontradas.

Agentes da delegacia de homicídios e proteção à pessoas (DHPP) através da equipe de pronto emprego (EPE), estiveram no local, colheram todas as informações e agora segue para as investigações para saber o que motivou mais esse crime na capital Rio Branco.