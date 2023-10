Kayky Brito: MP quer que Bruno De Luca responda por omissão de socorro

O ator Bruno de Luca pode ter de prestar contas à Justiça por não ter socorrido o amigo Kayky Brito, atropelado no dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca. Segundo o colunista Ancelmo Góis, do O Globo, o promotor de Justiça Márcio Almeida está solicitando a autuação de Bruno de Luca por omissão de socorro.

No dia do acidente, os dois atores estavam em um quiosque e, após Kayky ser atropelado por um carro de aplicativo, e socorrido pelo motorista, Bruno de Luca foi embora do local sem prestar socorro ao amigo.

No dia seguinte, ele afirmou para a Polícia Civil do Rio de Janeiro que viu o atropelamento, mas não sabia que havia sido com o amigo. O relato, no entanto, contraria imagens registradas pelas câmeras de segurança e depoimentos de pessoas presentes no local, que afirmam que Bruno foi avisado sobre o acidente e sobre quem era a vítima, antes de fugir pela areia da praia

Na mesma manifestação que pede a responsabilização de Bruno de Luca, o Ministério Público também solicita que Kayky Brito diga se irá representar contra o motorista por lesão corporal culposa.