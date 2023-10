Key Alves exibe barriga trincada ao posar de lingerie

Key Alves impressionou com os resultados de seus treinos e tratamentos estéticos. A ex-BBB posou com uma lingerie preta no closet e chamou atenção pelo abdômen trincadíssimo ao postar o clique nos stories do Instagram.

Keyla Alves Ramalho, mais conhecida como Key Alves é uma ex-jogadora de vôlei, influenciadora digital e modelo brasileira. Jogou como líbero e integrou o elenco do Osasco, antes de desistir da carreira de atleta para dedicar-se ao entretenimento. Em 2023 participou da vigésima terceira edição do Big Brother Brasil. Wikipédia