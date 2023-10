Largados e Pelados: homem queima pênis em fogueira na nova temporada

A 15ª temporada de Largados e Pelados estreia nesta terça-feira (10/10) no Brasil e será transmitida no Discovery, às 22h15. O programa de sobrevivência é um sucesso e contará com novas cenas angustiantes.

O participante britânico Sam Mouzer revelou, em entrevista ao TMZ, que queimou o pênis em uma fogueira. Ele afirma que se descuidou e precisou ser atendido pela equipe médica do programa. “Ficou uma pequena mancha na ponta, que chamo de tatuagem Naked and Afraid [nome original do Largados e Pelados]”, disse.

Mouzer está na estreia do programa e passa por momentos de tensão como um ataque de cobra. Nos 11 novos episódios, as selvas da Guiana, o Cânion do Diabo no México e um matagal no Velho Oeste dos Estados Unidos são alguns dos locais desafiadores que os participantes enfrentarão.

Segundo o Discovery, são 21 dias de sobrevivência e desafios exaustivos exigem o máximo dos participantes. Queimaduras de terceiro grau nos pés, ataque de vespas e sanguessugas fazem parte do show.