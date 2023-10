Leilão tem imóveis com lance a partir de R$ 3 mil e até 95% de desconto

Na lista de destaques de imóveis de propriedade do banco com os lances mais baratos há uma casa com 49m² de área privativa, com dois quartos, área de serviço, sala, cozinha, terraço e uma vaga de garagem, localizada em Santa Rita (PB), a partir de R$ 6,5 mil. Já uma casa na cidade Garrafão do Norte (PA) com 63m² de área privativa, em 199,8m² de área do terreno com dois quartos, área de serviço, banheiro, sala, cozinha, é avaliada em R$ 50 mil, mas o lance mínimo para arremate é de R$ 2,9 mil.