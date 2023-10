Leitos de UTI adulto em Rio Branco estão com quase 100% de ocupação

Dados divulgados no Observatório em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) mostram que nesta terça-feira (3), dos 57 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto da cidade de Rio Branco, apenas um está desocupado.

Os leitos de UTI adulto na capital acreana estão distribuídos no Hospital Santa Juliana, onde 19 dos 20 leitos ocupados; na Fundhacre, na qual todos os 10 estão sendo utilizados; e no Pronto-Socorro de Rio Branco, com todos os 27 leitos ocupados.

No Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, há 10 leitos de UTI adulto disponíveis para toda a região, destes, sete estão sendo utilizados nesta terça-feira.

Queimadas

Os focos de queimadas no Acre têm aumentado os índices de poluição do ar no Acre e com isso, o número de notificações de síndrome respiratórias no estado tendem a aumentar. Nos últimos sete dias, o estado acreano registrou 518 focos de queimadas.

Rio Branco foi a segunda cidade com maior número, registrando 53 focos de incêndios, ficando atrás apenas de Feijó, que registrou 59. Os dados são do Programa de Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.