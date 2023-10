Leonardo DiCaprio reencontra 9 ex-namoradas durante o Paris Fashion Week ao lado da atual

O Paris Fashion Week, um dos eventos mais renomados do mundo da moda, não apenas deslumbra com suas tendências e criações de alta costura, mas também oferece encontros inesperados. Na última terça-feira (3), a plateia do desfile da grife Chanel testemunhou um desses momentos surpreendentes, quando o ator Leonardo DiCaprio se encontrou com não uma, nem duas, mas nove de suas ex-namoradas.

Enquanto assistia ao desfile de sua atual namorada, a modelo italiana Vittoria Ceretti, DiCaprio estava prestes a se deparar com seu passado romântico. Entre as modelos que desfilavam para Chanel, encontrava-se sua mais recente ex-namorada, a também modelo americana Gigi Hadid, com quem ele manteve um relacionamento até julho deste ano.

Mas a coincidência não parou por aí. Na primeira fila da plateia, bem próxima a DiCaprio, estava a atriz e modelo Camila Morrone, com quem o ator teve um relacionamento de quatro anos, que chegou ao fim em 2022. Nove mulheres que recentemente compartilharam momentos amorosos com o ator circularam pelo evento, criando um ambiente único e repleto de histórias.