Lexa está vivendo um novo momento de sua vida; e, ao que tudo indica, seu coração já tem um novo dono após a separação de MC Guimê. Na noite do último sábado (21), antes de começar um ensaio de Carnaval na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, apareceu de mãos dadas em um vídeo com o novo affair, Ricardo Viana. Em outro vídeo publicado na madrugada deste domingo (22), Lexa chegou a anunciar que “acha” não estar mais solteira.