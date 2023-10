Luísa Sonza é flagrada com morena em balada de SP, diz colunista

Será que a fila andou para Luísa Sonza? Após expor ao vivo ter sido traída por Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas, a cantora teria sido vista com uma morena misteriosa em uma balada em Pinheiros, São Paulo.

De acordo com o colunista Leo Dias, Luísa foi vista com amigos no local. Em imagens obtidas pelo jornalista, a cantora estaria agarrada com uma morena no camarote do evento.