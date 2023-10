Luiz Cléber acredita no retorno do Juventus ao futebol profissional

O presidente do Atlético Clube Juventus, Luiz Cléber Lima, acredita no retorno do clube ao futebol na temporada de 2025, último ano do seu segundo mandato. Ele foi o convidado Podcast Esporte ContilNet nesta quarta, 18, e sonha com os tempos de glória do Clube do Juventus.

“O Juventus foi criado por causa do futebol. Queria o retorno do Juventus na base em 2024, mas não vai ser possível. Temos outras prioridades no momento”, disse o presidente.

Propostas de empresários

Luiz Cléber revelou ter recebido quatro propostas de empresários para assumir o futebol em 2023. “Podemos aceitar uma proposta futura, mas o clube precisa ter lucro. Não vamos ser usados. O Juventus tem uma grande torcida e é uma marca boa para se vender”, avaliou o dirigente.

Juventus sem débito

Segundo Luiz Cléber, o Juventus é clube sem débito e a meta é continuar reconstruindo o clube. “Realizamos um investimento de mais 400 mil reais em 2023 no Juventus e ainda iremos gastar mais. Precisamos fazer o bar, os banheiros, as instalações elétricas e o palco. A ideia é realizar o Vermelho e Preto em 2025”, afirmou Luiz Cléber.